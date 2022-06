Zé Ricardo projeta partida do Vasco contra o Grêmio pela Série B - Foto: Daniel RAMALHO/CRVG

Zé Ricardo projeta partida do Vasco contra o Grêmio pela Série BFoto: Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 05/06/2022 10:21

Rio - O Vasco da Gama anunciou, na manhã deste domingo (05), que Zé Ricardo não é mais o treinador da equipe. Segundo informações da nota, o próprio técnico solicitou seu desligamento do comando do futebol do Cruzmaltino.

Em nota, o Vasco agradeceu pelo trabalho do treinador, e destacou que "nos últimos seis meses, Zé Ricardo e sua equipe trabalharam de forma incansável no projeto que visa o retorno à elite do futebol nacional".

Além de Zé Ricardo, o auxiliar-técnico Cléber dos Santo e o preparador físico Fabio Eiras também se despediram do Cruzmaltino. Com isso, os treinamentos serão comandados por Emílio Faro e Daniel Félix, ambos da comissão permanente, até a chegada de um novo treinador.

Em sua segunda passagem pelo Vasco da Gama, Zé Ricardo comandou a equipe em 25 oportunidades, com 12 vitórias, oito empates e cinco derrotas, tendo, assim, 58,67% de aproveitamento. No entanto, vale lembrar que o clube está invicto, até o momento, na Série B, e faz parte do grupo que garante o acesso para a primeira divisão nacional.

O próximo confronto do Vasco da Gama será com o Cruzeiro, no próximo domingo (12), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.