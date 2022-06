Estádio Albertão, casa do Altos-PI - Divulgação

Publicado 03/06/2022 13:59

Rio - Após o sucesso da partida do Flamengo no Piauí contra o Altos-PI, pela terceira fase da Copa do Brasil, a federação local quer levar um dos jogos do Vasco na Série B para o estado. Em entrevista ao "GE", o presidente da Federação de Futebol do Piauí (FFP), Robert Brown Carcará, disse que já procurou o Cruzmaltino e a CBF para tentar realizar uma partida no estádio Albertão, em Teresina, que tem capacidade para 25 mil torcedores.

"Quando viram o jogo do Flamengo, aquele público, motivou a gente também. Depois do Flamengo, o clube que tem mais torcida aqui, que eu acho, é o Vasco. Então, estamos pedindo. Lá me Brasília tem isso também, e estamos tentando. Falei com o presidente da CBF, e ele disse que vai me ajudar", disse Carcará.

"Fiz um primeiro contato com a direção do Vasco, e eles me disseram que iam ver a possibilidade, se tem essa possibilidade e quais os jogos de interesse para termos uma conversa. Eu tinha escolhido aqui dois jogos. Vou ao Rio, na terça-feira, e vou conversar com eles lá. Não é algo de uma hora para outra. Tem sócios-torcedores, camarotes, tem todo esse processo que eles têm que ver", completou.

Segundo Carcará, a CBF exigiu que a transferência de uma partida seja realizada com pelo menos 30 dias de antecedência. Portanto, ainda não se tem uma data definida para que o Vasco jogue em Teresina.