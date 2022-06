Quintero disputa a bola com o adversário - Daniel RAMALHO/CRVG

Quintero disputa a bola com o adversárioDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 02/06/2022 21:57

Em mais uma noite de casa cheia em São Januário, o Vasco recebeu o Grêmio, em duelo válido pela décima rodada da Série B, e tropeçou ao empatar em 0 a 0, mesmo com mais de 20 mil torcedores presentes no estádio.

Com o resultado, o Vasco perdeu a chance de colar de vez no líder Cruzeiro e ainda pode perder posições na tabela, deixando a vice-liderança na tabela da Segunda Divisão.

Algumas chances de gol, muita reclamação com a arbitragem e cinco cartões amarelos por lances mais duros. Assim foi o primeiro tempo em São Januário, com o Vasco mais atento nos primeiros momentos, com uma boa chance em chute de Nenê que foi defendido por Brenno. Depois, o time visitante conseguiu alguns bons lances e ficou perto de abrir o placar. Em uma das jogadas de perigo saiu um belo chute de Thiago Santos após tabela com Diego Souza. A bola passou perto da trave. Em outra, Biel chutou para uma linda defesa de Thiago. Com jogadores nervosos, muita confusão e jogo parado, o Vasco levou quatro cartões amarelos, contra um do adversário. Com o apito final, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira foi cobrado pelos dois lados, além dos torcedores. Que protestaram na arquibancada.

Na segunda etapa, o Vasco continuou abaixo tecnicamente, sobretudo Getúlio que, embora tenha demonstrado vontade, não conseguia ser uma boa opção de ataque. Aos cinco minutos, o Grêmio quase abriu o placar com Gabriel Teixeira. O jovem recebeu, deixou Quintero no chão dentro da área, chutou, e Thiago fez uma ótima defesa, salvando a equipe carioca.

Com o jogo monótono e sem emoção, Zé Ricardo decidiu fazer mudança no meio de campo e sacou Nenê e Andrey Santos para colocar Palacios e Matheus Barbosa. Mas o desempenho vascaíno continuou o mesmo: aquém do esperado pelos mais de 20 mil torcedores presentes em São Januário.

Nos minutos finais de jogo, o Vasco acordou e, consequentemente, a torcida também. A sintonia time e vascaínos pareci que ia dar certo mais uma vez. Aos 40 minutos, Palacios recebeu na entrada da área e soltou a bomba de fora da área, Brenno defendeu no susto e jogou para escanteio. Quase gol do chileno.

Aos 49, Palacios novamente, por pouco, não abriu o placar. Pec fez ótima jogada, tocou para Palacios, que soltou a bomba, contou com leve desvio do goleiro Brenno e acertou o travessão. Alguns torcedores chegaram a gritar gol em São Januário.

Mas o time vascaíno ficou no quase mesmo e não conseguiu a vitória dentro de casa, mesmo diante de um Grêmio em crise. Por outro lado, o Vasco chegou a 12 jogos sem perder em São Januário, sendo o último revés em novembro do ano passado.

Após o apito final, os vascaíno continuaram apoiando a equipe, com grito de "vamos subir, Vasco". Palacios chegou a se emocionar em campo. O chileno foi amparado por Anderson Conceição. Agora, o Vasco irá se preparar para pegar o Náutico na terça-feira, no Estádio dos Aflitos, pela 11ª rodada da Série B.