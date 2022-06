Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - Revelado pelo Vasco, Alan Kardec está no Brasil tem boas possibilidade de voltar a atuar no país. No entanto, o Cruzmaltino não deverá ser o destino do atacante, que estava na China. De acordo com o portal "Vascaino.net", o jogador não tem o perfil que o clube carioca deseja para reforçar o elenco na atual temporada.

O site afirma que, anteriormente, já havia entrado em contato com uma pessoa do departamento de futebol do clube para ter uma resposta sobre o possível interesse por Kardec. O Vasco gostaria de contratar jogadores mais jovens para fortalecer o elenco.

Alan Kardec, de 33 anos, foi revelado pelo Vasco e passou por clubes importantes do futebol brasileiro como Santos, São Paulo e Palmeiras. Ele estava no futebol chinês e rescindiu o contrato por atrasos salariais do seu ex-clube.