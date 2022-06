Thiago Rodrigues - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 02/06/2022 12:25

Rio - Vinculado ao super-herói Batman, o goleiro do Vasco, Thiago Rodrigues, usa um protetor facial durante os jogos. Contudo, isso pode refletir também em seu estilo de vida. O atleta contou em entrevista ao "Globo Esporte" que preza por ser uma pessoa discreta, ao mesmo tempo que defende a meta do Cruzmaltino como se protegesse sua vida, como um herói da vida real, em busca do retorno da equipe à Série A do Brasileirão.

"Sou um cara tranquilo, muito reservado, nas minhas folgas gosto de ficar em casa, ler uns bons livros. Tenho me dedicado de forma integral ao meu trabalho, tivemos dois dias de folga no último fim de semana e eu procurei descansar", disse Thiago, e acrescentou:



"Lembro de ouvir uma vez que o futebol é uma bolha, na qual você entra e não consegue fazer mais nada praticamente, e é isso que eu faço. Eu creio que quando você se dedica a algo, se entrega de cabeça, as coisas acontecem.", pontuou.

Próximo do favoritismo dos torcedores do Vasco e contente com o carinho que vem das arquibancadas, Thiago afirmou que sempre trabalhou duro para realizar o sonho de defender um grande clube e se tornar um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, como ele mesmo o define, e ainda citou nomes da meta de outros dois clubes em forma de top-3. "Cito o Weverton, do Palmeiras e da Seleção, o Everson, do Atlético-MG, e eu.", disse e justificou:

"De forma muito humilde eu me considero (entre os melhores goleiros do Brasil), dentro do que eu vejo no futebol hoje em dia e pelo que eu trabalho. Eu tenho fundamentos que hoje no futebol são pedidos, e creio que consigo atendê-los de forma excelente. Quando eu falo isso não é arrogância, não é nenhuma prepotência e sim confiança no trabalho que eu desenvolvo diariamente, que me traz essa capacidade de poder cravar e me colocar entre os melhores goleiros do Brasil. Se eu estou defendendo uma grande equipe, uma das maiores do Brasil e do mundo, e eu estou tendo bons números, eu posso me colocar nesse seleto grupo.", concluiu.