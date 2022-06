Zé Ricardo esboça time do Vasco para encarar o Grêmio - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Zé Ricardo esboça time do Vasco para encarar o GrêmioFoto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 01/06/2022 20:50

Rio - Zé Ricardo deve investir em uma nova formação no ataque do Vasco para a partida contra o Grêmio, nesta quinta-feira (2), às 20h, em São Januário, pela décima rodada do Brasileirão da Série B. No treino desta quarta, o treinador substituiu Palacios por Figueiredo, enquanto Getúlio assumiu o lugar de Raniel na equipe titular. A informação é do portal "GE".

Além desses jogadores, Gabriel Dias retorna e fica à disposição para assumir a lateral-direita. O jogador cumpriu suspensão e foi substituído por Weverton na última rodada da competição.

Provável escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Edimar, Anderson Conceição, Quintero, Gabriel Dias, Yuri Lara, Andrey Santos, Nenê, Gabriel Pec, Figueiredo e Getúlio.