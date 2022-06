Casimiro - Reprodução

Publicado 01/06/2022 10:00

Rio - O jornalista e streamer Casimiro Miguel é um verdadeiro sucesso nas redes sociais com conteúdos sobre esporte e entretenimento. Torcedor do Vasco, ele costuma interagir bastante em pautas sobre o Cruzmaltino. Em participação no canal "Fanático Vascaino", o vice-presidente de marketing do Vasco, Vitor Roma, afirmou que Cazé tem "portas abertas" no clube carioca.

"O Casimiro tem o que ele quiser no Vasco. Se quiser ter um programa na Vasco TV, ele terá. Se quiser ser comentarista da Vasco TV, ele vai ter. Depende só dele", afirmou.

Casimiro viu a repercussão do comentário do dirigente e rebateu em tom de ironia: "Quero um subir pra série A, um atacante, um zagueiro e dois laterais", disse.