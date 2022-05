Josh Wander, sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama, e Juan Arciniegas, diretor de esportes, mídia e entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Josh Wander, sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama, e Juan Arciniegas, diretor de esportes, mídia e entretenimento da 777 PartnersDivulgação

Publicado 31/05/2022 16:53

Rio - Os seis vice-presidentes do Vasco encaminharam uma carta ao presidente Jorge Salgado, com a cobrança de terem maior participação em negociações com a 777 Partners. Na ocasião, os dirigentes questionaram o processo das reuniões do Cruz-Maltino com a empresa norte-americana. A informação é do portal "UOL".

Os dirigentes do Vasco criticaram o início da negociação com a 777 Partners e emitiram um alerta "sobre a necessidade de maior envolvimento dos vice-presidentes, sobretudo em negociações que envolvam suas áreas". Além disso, informaram que "na reunião com o líder do projeto pela KPMG, realizada na última sexta-feira em São Januário, ficou claro que negociações-chave transcorreram por meses sem que os VPs tenham tido ciência ou participação nelas, o que torna a posição do clube frágil e arriscada em um processo tão vital para sua história. Entendemos que a empresa contratada está avançando sua atuação sobre competências que não são dela, sem envolvimento das áreas envolvidas e sem conhecimento dos assuntos que discutem".

Os vice-presidentes reforçam que é "fundamental esclarecer que todos somos entusiastas da SAF", mas assinalam que, "preocupados com o resultado do processo, constatamos que a condução das negociações por um grupo muito restrito, sob a justificativa do risco de vazamento de informações sensíveis, levou a um debate empobrecido, arriscado e improdutivo.".