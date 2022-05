Gabriel Pec vê o time do Vasco mais confiante - Daniel RAMALHO/CRVG

Gabriel Pec vê o time do Vasco mais confianteDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 30/05/2022 16:06

Com os resultados da última rodada da Série B, o Vasco abriu quatro pontos de vantagem para o quinto colocado, o Grêmio, adversário de quinta-feira, em São Januário. Uma boa vantagem que pode aumentar no confronto direto. Mas Gabriel Pec pede calma com o bom momento do Cruz-Maltino e lembra que a competição ainda está no início, já que faltam 29 jogos.



"Nosso grupo está bem fechado, a gente trabalha bastante. O Grêmio é um clube com uma camisa muito grande como o Vasco. É um jogo de seis pontos. Queremos vencer como foi contra o Bahia. Mas temos que manter os pés no chão. Ainda falta muita coisa ainda", afirmou o jovem jogador de 21 anos, complementando:



"Contra Bahia e Brusque, entramos com sangue nos olhos. E contra o Grêmio será do mesmo jeito para sairmos de São Januário com os três pontos".



Gabriel Pec também destaca que o bom momento do Vasco na Série B deve-se à confiança que os jogadores estão, inclusive graças ao apoio da torcida. Após início ruim, com três empates, o time deslanchou em São Januário e conquistou quatro vitórias em casa, o que o deixou em segundo lugar na tabela.



"Nossa torcida sempre demonstra uma força muito grande. Está tudo dando certo. Estamos entrando mais confiantes em campo", completou.