Dirigentes do Vasco e representantes da 777 Partners reunidos em São JanuárioDaniel Ramalho/CRVG

Publicado 30/05/2022 15:28

Rio - Invicto, o Vasco vive bom momento dentro de campo na disputa da Série B e está bem próximo de ter uma boa notícia também fora dele. O clube carioca e a 777 Partners encaminharam acordo para a "oferta vincunlante", que selaria a aquisição de 70% da SAF pela empresa norte-americana. Com isso, o presidente Otto Carvalho, da Assembleia Geral, emitiu um comunicado sobre os próximos passos do acordo.

Desse modo, nas próximas semanas, a Comissão de Estudos criada pelo Conselho Deliberativo (CD) irá analisar a oferta e elaborar parecer recomendando ou não a conclusão do negócio. Em caso positivo, o CD votará e, na sequência, uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) fará o mesmo.

"Neste contexto, é razoável pressupor que nas próximas semanas seja necessária a realização de votações no âmbito da Assembleia Geral e tenho como compromisso de realizá-las de maneira segura e tranquila, criando todas as condições necessárias para possibilitar a participação de todos e cada um dos associados do CRVG, estejam onde estiverem", disse o presidente da Assembleia Geral do clube.

Na última quinta-feira, os executivos da 777 Partners curtiram a Barreira do Vasco e assistiram à vitória da equipe por 2 a 0 sobre o Brusque. Na ocasião, o vice-presidente geral do clube, Carlos Osório, acompanhou os membros da empresa na área tradicional onde os torcedores se concentram antes das partidas em São Januário.

Com a proximidade, os investidores foram festejados e tietados por alguns torcedores no entorno da Colina Histórica. Vale destacar que essa foi a terceira visita em dois meses, e Juan Arciniegas (diretor-geral), Nicolas Maya (chefe de operação do futebol) e Sampson Ngo (assessor de investimentos) voaram de volta para os Estados Unidos na sexta-feira após algumas reuniões.

Nelas, eles conseguiram acelerar o processo de diligência para a futura compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) vascaína. Otto Carvalho ressaltou no comunicado que os sócios terão que votar em breve e precisam estar com suas situações regularizadas na secretaria do clube.

Confira na íntegra o comunicado do Presidente da Assembleia Geral





"Prezados sócios do Club de Regatas Vasco da Gama,



Foi divulgado na última sexta-feira, oficialmente pelo Clube, e amplamente noticiado pela imprensa, que o CRVG e a 777 Partners estão se aproximando de um entendimento final para eventual aquisição pela 777 Partners de participação de 70% da Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol (Vasco SAF), que poderá ser criada para aglutinar as atividades do Clube relacionadas ao futebol.



Além disso, na última quarta-feira, 25/5, o Conselho Deliberativo instalou uma Comissão de Estudos para dar um parecer final sobre os contratos que possam vir a ser assinados entre o Club de Regatas Vasco da Gama e a 777 Partners no âmbito desse entendimento.



É de conhecimento amplo que tais assuntos são de alçada e competência da Assembleia Geral (AG) que, em última instância, deve decidir se aprova tais pleitos ou não. A seu livre juízo e convicção de cada um de nossos associados.



Neste contexto, é razoável pressupor que nas próximas semanas seja necessária a realização de votações no âmbito da Assembleia Geral e tenho como compromisso de realizá-las de maneira segura e tranquila, criando todas as condições necessárias para possibilitar a participação de todos e cada um dos associados do CRVG, estejam onde estiverem.



Assim, o primeiro passo, fundamental, é que cada associado verifique sua situação junto à secretaria do CRVG, assegurando que estará apto a exercer seu direito fundamental de votar quando for chamado a fazer parte das importantes decisões que irão moldar o futuro do nosso Clube.



Em assim ocorrendo, caso seja verificada alguma divergência na sua situação que possa impedir o exercício do seu direito de voto, haverá tempo suficiente para regularizá-la. No final desta carta encontram-se os meios e horários disponibilizados pelo clube para esse fim.



Por fim, volto a salientar, que as condições para direito a voto em eventual AG são: (i) ser sócio há pelo menos 1 ano, a contar do dia anterior à convocação da Junta Deliberativa para instauração da AGE; (ii) ter 18 (dezoito) anos completos; e (iii) estar quite com suas obrigações perante o CRVG.



Saúdo a todos e conto com sua colaboração nesse processo que é nosso, de cada um dos associados do CRVG."