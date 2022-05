Jorge Salgado - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 29/05/2022 12:57

Rio - Em busca de reforços, o Vasco assinou contrato profissional com três jogadores para o Sub-17, na última sexta-feira (27). Goleiro Phillipe Gabriel, meio-campista Matheus Jerônimo e atacante André acertaram o vínculo com o Cruz-Maltino até maio de 2025.

André assina contrato profissional com o Vasco até 2025 Foto: Divulgação/Vasco

Com passagem pelo Sub-15 da Seleção Brasileira, Phillipe Gabriel é da geração de 2006. Matheus Jerônimo e André fazem parte da geração vitoriosa de 2005. Os três atletas são peças importantes para o Vasco, que disputa as semifinais da Copa do Brasil e a decisão da Copa Rio.

Neste ano, o atacante André disputou 13 jogos e marcou cinco gols. O jogador comemorou a assinatura do contrato profissional com o Vasco.

"Muito feliz em assinar meu contrato profissional com o Vasco, o clube que sempre apostou em mim e me tratou como cria desde sempre. Espero continuar retribuindo com gols e títulos. Orgulho de ser mais um Menino da Colina", disse o atacante André.