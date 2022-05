Getúlio, atacante do Vasco - Divulgação

Getúlio, atacante do VascoDivulgação

Publicado 27/05/2022 12:59 | Atualizado 27/05/2022 14:46

Rio - Poucas horas após vencer o Brusque e assumir a vice-liderança da Série B, o Vasco voltou a campo nesta sexta-feira para um jogo-treino contra o Artsul, no CT Moacyr Barbosa. A atividade contou apenas com jogadores que não iniciaram a partida da última quinta.

Foram três tempos de 35 minutos. Dois desses tempos foram com o time reserva do Vasco, que venceu por 2 a 0, com gols de Getúlio e Matheus Barbosa. No último, jogadores do time sub-20 do Vasco venceram por 2 a 1.

Um dos destaques da partida contra o Brusque, Getúlio ficou poucos minutos em campo. O atacante entrou no início do segundo tempo, mas precisou ser substituído por conta de um enjoo. Ele se recuperou e marcou no jogo-treino após cruzamento de Luiz Henrique. Matheus Barbosa marcou o segundo, com passe de Isaque.