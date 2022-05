Pec celebra vitória do Vasco e exalta torcida cruz-maltina - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Pec celebra vitória do Vasco e exalta torcida cruz-maltinaFoto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 26/05/2022 21:30

Rio - Gabriel Pec, atacante do Vasco, teve um papel fundamental na vitória por 2 a 0 sobre o Brusque. O camisa 11 participou ativamente da jogada que originou o primeiro gol cruz-maltino e. Na saída de campo, o jogador afirmou que a cada partida a equipe é forte quando joga junto da torcida.

- Dentro de casa estamos provando que somos fortes com eles (torcida). vamos nos manter firme, com os pés no chão porque ainda tem muito jogo para rolar. Mas se Deus quiser esse ano vamos subir - declarou Pec e na sequência considerou o resultado justo pelo desempenho do time apresentado na segunda etapa:



- Foi justo. No primeiro tempo, as duas equipes estavam se estudando. No segundo tempo, mostramos que somos mais fortes e merecemos sair daqui com a vitória.



Com o resultado, o Vasco ocupa provisoriamente a vice-liderança e depende de uma derrota do Bahia para se manter na posição. O Tricolor joga nesta sexta-feira contra o Tombense.