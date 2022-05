Nenê retorna após cumprir suspensão - Daniel Ramalho/Vasco

Nenê retorna após cumprir suspensão Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 26/05/2022 15:08

Rio - Na tarde desta quinta-feira (26), horas antes do duelo contra o Brusque, às 19h, em São Januário, o Vasco da Gama divulgou a lista de relacionados para a partida. Com os retornos de Yuri Lara e Nenê, que cumpriram suspensão no empate em 0 a 0 com o Guarani, e as ausências Gabriel Dias lateral-direito, Juninho, volante, e Erick, atacante, o técnico Zé Ricardo definiu o grupo que fica à disposição.

Gabriel Dias, considerado titular na lateral direita, cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e deve ceder lugar ao jovem Weverton, que ocupou o posto durante o Campeonato Carioca.

Em suas redes sociais, após divulgar a lista dos jogadores relacionados para o duelo, o Gigante da Colina confirmou duas baixas: Juninho, volante, e Erick, atacante.

De acordo com a publicação do clube, o meia foi diagnosticado com edema no músculo adutor da coxa esquerda e iniciou o processo de recuperação. O atacante, por sua vez, se queixou de dores durante o treinamento do último domingo (22) e também foi submetido a exames. O resultado apontou edema no músculo adutor da coxa direita.