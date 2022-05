Jorge Salgado - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 25/05/2022 17:24

Rio - Após receber uma grana extra pela venda de Philippe Coutinho do Barcelona para o Aston Villa, o Vasco pode lucrar novamente com um transferência de outra cria da base. O meia Douglas Luiz, que atua no próprio clube inglês, pode mudar de ares e atuar na Roma. As informações são do portal 'Calciomercato.com'.

Douglas Luiz em ação pela seleção brasileira AFP

O clube italiano estaria preparando uma proposta para fazer o brasileiro deixar o Aston Villa. De acordo com o portal, a equipe da Inglaterra estaria exigindo 30 milhões de euros (R$ 183 milhões na cotação atual) para liberar Douglas. De acordo com o mecanismo de solidariedade da Fifa, o Cruzmaltino teria direito a 600 mil euros (R$ 3,6 milhões na conversão atual).

Revelado pelo Vasco, o volante foi negociado pelo clube carioca com o Manchester City em 2017 por 13 milhões de euros (R$ 45,5 milhões na cotação da época). Após não conseguir se firmar na equipe de Guardiola, Douglas foi vendido ao Aston Villa por 15 milhões de libras (R$ 70 milhões).