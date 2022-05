Nenê recebe título de cidadão honorário do Rio de Janeiro - Foto: Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 24/05/2022 21:14

Rio - Anderson Luís de Carvalho, popularmente conhecido como Nene, camisa 10 do Vasco, se tornou cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro. A cerimônia foi realizada no plenário da Câmara Municipal na noite desta terça-feira. O título foi concedido pelo vereador Felipe Michel (PP).



Em agradecimento, o meia cruz-maltino pontou que ser referência para diversas pessoas, inclusive, dentro de outros clubes é o reconhecimento de seu trabalho dentro e fora de campo.

- O legado é a minha maior alegria. Eu poder ser referência para o seu filho, sobrinho, meninos que estão lá no clube. Não só do Vasco, mas de todos que eu passei. Todos sabem o respeito que eu tive em todos os lugares. Nunca desrespeitei os clubes adversários e para ser essa referência, que eu quero ser como pessoa e atleta, esse é o reconhecimento do trabalho - afirmou o camisa 10 e revelou que o engajamento da torcida vascaína empolgou os executivos da 777 Partners, que chegam nesta quinta-feira ao Rio de Janeiro:



- Quando o pessoal da 777 chegou eu perguntei: ''Tem como falar não para essa torcida aí?'' e eles responderam ''Não''.



Nascido na cidade de Jundiaí, em São Paulo, o meio-campo de 40 anos está na sua segunda passagem pelo Cruz-Maltino. Pelo clube, já levantou os troféus da Taça Guanabara e Campeonato Carioca de 2016, bem como a Taça Rio de 2017. Além disso, já participou de 162 jogos e anotou 51 gols com a camisa do Gigante.



Revelado pelo Paulista de Jundiaí, Nene também teve passagens por diversos times ao longo de sua carreira como Palmeiras, Santos, Mallorca, Alavés, Celta de Vigo, Monaco, Espanyol, PSG, Al-Gharafa, West Ham, São Paulo e Fluminense.