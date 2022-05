Rodrigo Caetano - Divulgação/Flamengo

Publicado 24/05/2022 13:00

Rio - O interesse do Vasco de contar com Rodrigo Caetano para assumir alguma função no futebol do clube carioca é real. De acordo com o canal "Atenção Vascaínos", o Cruzmaltino já fez contato com o dirigente, por meio da 777 Partners, e irá apresentar em breve o projeto esportivo da SAF.

O Cruzmaltino conta que a parceria possa pesar em favor do clube carioca para seduzir Rodrigo Caetano a deixar o Atlético-MG. O dirigente chegou ao Galo no começo do ano passado para ser diretor de futebol. Em seu primeiro ano conquistou o Estadual, a Copa do Brasil e o Brasileirão.

Segundo o canal, o dirigente ficou balançado com a oferta do clube de São Januário. Oficialmente, Rodrigo Caetano negou ter recebido qualquer proposta, porém, o primeiro contato do Cruzmaltino já foi feito pelo executivo.

Rodrigo Caetano é um velho conhecido do Vasco e do futebol carioca. Ele trabalhou no Cruzmaltino de 2009 a 2011, tendo sido campeão da Copa do Brasil pela equipe de São Januário. Além disso, o executivo também teve passagens por Fluminense e Flamengo.