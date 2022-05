Torcida do Vasco vem comparecendo em maior número nos últimos jogos em São Januário - Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Torcida do Vasco vem comparecendo em maior número nos últimos jogos em São JanuárioFoto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 23/05/2022 17:41

O torcedor vascaíno comparecerá em peso para Vasco x Brusque, quinta-feira às 19h, em São Januário, pela Série B. Foram vendidos mais de 19 mil ingressos, segundo a parcial divulgada no fim da tarde desta segunda-feira pelo clube.

Com arquibancada esgotada, restam menos de mil entradas para o setor VIP e ainda há lugares para a social do estádio. Em quarto lugar na competição com 14 pontos, o Cruz-Maltino tenta se manter no G-4 e se aproximar do líder Cruzeiro, que tem 19 após oito rodadas.

Com a melhora do time na tabela, a torcida do Vasco passou a comparecer em maior peso. Se contra a Ponte Preta foram 9.165 torcedores, o número aumentou para 16.097 contra o CSA e chegou a 19.692 presentes na vitória sobre o Bahia que levou ao G-4 da Série B.



E, como visitante, o Vasco enfrentou o Guarani na última quinta-feira em Manaus, com a Arena da Amazônia com esmagadora maioria de vascaínos entre as mais de 33 mil pessoas.