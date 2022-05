Torcida do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 22/05/2022 15:33

Rio - O Vasco divulgou neste domingo (22) que 18 mil ingressos já foram emitidos para a partida contra o Brusque, na próxima quinta-feira. O confronto é válido pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Com os bilhetes de arquibancada esgotados, restam poucas entradas para os setores vip e social.

Os preços variam entre R$ 60 e R$ 100 e os sócios têm desconto com base no plano que possuem. Além disso, podem até mesmo entrar de graça, mediante check in na plataforma do Cruzmaltino.

A torcida vascaína vem dando show nas arquibancadas nas primeiras rodadas da Série B, seja na Colina Histórica ou como visitante - em Manaus, na última quinta-feira, mais de 30 mil cruzmaltinos assistiram ao empate em 0 a 0 com o Guarani.