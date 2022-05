Nenê, meio-campista do Vasco da Gama - Daniel RAMALHO/CRVG

Nenê, meio-campista do Vasco da GamaDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 20/05/2022 20:07

Rio - Não é novidade para ninguém que Nene possui uma enorme identificação com o Vasco. Nesta quinta-feira, o meia participou do "Charla Podcast" e fez questão de tecer elogios para os torcedores vascaínos.



"Ver o estádio lotado e eles cantando o jogo inteiro é inacreditável. E é por amor. Não é por momento. Não é aquela coisa: "ah, tem um time bom, ganha e eu vou torcer. Não tem, não vou torcer". Não. Não é modinha. É realmente torcedor raiz mesmo", declarou Nene.



"Parece que é uma coisa que passa de geração para geração. São muito fiéis mesmo. Foi o motivo que eu voltei para o Vasco. Foi o primeiro time que abriu às portas para mim quando eu voltei ao Brasil. Então, não tem como você não amar uma torcida dessas. Os caras fundaram estádio, fizeram CT. Na verdade, os donos do Vasco são eles né", concluiu o jogador.



Nene vem sendo um dos principais jogadores do Vasco na temporada. O jogador retornou ao clube em setembro do ano passado após rescindir contrato com o Fluminense e é uma das esperanças da torcida para trazer o Vasco de volta para Série A do Brasileirão.