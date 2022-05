Andrey Santos está no Vasco desde os seis anos - Daniel RAMALHO/Vasco

Andrey Santos está no Vasco desde os seis anosDaniel RAMALHO/Vasco

Publicado 20/05/2022 13:16

Rio - Convocado pela seleção brasileira sub-20 para disputa de um torneio amistoso no Espírito Santo, o volante Andrey desfalcará o Vasco em apenas uma partida. Ele será baixa no duelo contra o Cruzeiro, no dia 11 de junho.

Inicialmente, a previsão era que Andrey se apresentasse à Seleção no dia 31 de maio e perdesse também os jogos contra Grêmio e Náutico. No entanto, a data foi alterada para 8 de junho, o que permite ao volante entrar em campo nestes duelos.

O torneio disputado pela seleção brasileira sub-20 será um quadrangular, que contará com as seleções do Uruguai, Equador e Paraguai. A competição é organizada pela CBF em parceria com a Federação Capixaba de Futebol.