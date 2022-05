Vasco - Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 19/05/2022 23:27

O Vasco encarou o Guarani longe do Rio de Janeiro, em Manaus, mas se sentiu em casa por conta dos mais de 30 mil torcedores vascaínos que marcaram presença na Arena Amazonas. Mas o time de Zé Ricardo não correspondeu as expectativas, jogou mal e ficou apenas no 0 a 0 com o Bugre, desperdiçando a chance de colar no líder Cruzeiro.

Se na arquibancada o Vasco teve a maioria da torcida, em campo o Guarani foi superior. Principalmente na organização tática e em oportunidades. O time de Campinas fechou mais os espaços e foi mais rápido nas saídas nos contra-ataques e nas jogadas ofensivas. O goleiro Thiago Rodrigues fez três boas defesas, a mais difícil delas em um lance que Giovanni Augusto acertou a trave, Ernando pegou o rebote de cabeça, a bola desviou em Lucão do Break, e Thiago se esticou todo para evitar o gol. Pelo lado vascaíno, poucas chances. A melhor chegada foi em um lance que Figueiredo tocou para o meio da área, Andrey desviou e a zaga conseguiu cortar, 38 minutos.

No segundo tempo, o roteiro foi o mesmo. Vasco pouco apresentando em campo, com os jogadores até demonstrando esforço e vontade, mas esbarravam na restrição da qualidade técnica. Aos 11, através da bola aérea, o Cruzmaltino quase abriu o placar. Bruno Nazário cobrou escanteio, Raniel subiu no meio da zaga, meteu a cabeça na bola e assustou o goleiro Maurício Kozlinski.

Durante a segunda etapa, o Vasco seguiu com um abismo no seu meio de campo. Zé Ricardo trocou Juninho por Matheus Barbosa no intervalo e depois colocou Palacios, que tentou, mas na maioria das vezes tinha que ir até a defesa receber e criar a jogada inteira.



Apesar dos pesares, aos 40 minutos, Gabriel Pec chegou perto de abrir o placar. Após cruzamento na área, Pec apareceu livre, mete a cabeça na bola, mas Kozlinski salvou o Guarani. O atacante do Vasco perdeu grande chance.

Mas não era a noite do Vasco, e o time de Zé Ricardo não conseguiu a vitória dentro de casa. Com este resultado, o Cruzmaltino está, momentaneamente, na terceira posição, com 14 pontos ganhos. Agora, o time da Colina terá uma semana para se preparar para o próximo duelo, que será apenas no próximo dia 26, com o Brusque, às 19h, em São Januário.