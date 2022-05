Zé Ricardo promove importantes mudanças para duelo contra o Guarani - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 18/05/2022 18:41

Rio - O Vasco da Gama segue sua preparação para o duelo contra o Guarani, nesta quinta-feira (19), na Arena da Amazônia. Em treinamento realizado nesta quarta-feira (18), no campo do 3B, em Manaus, o técnico Zé Ricardo apontou duas grandes mudanças no elenco titular do Cruzmaltino. Sem poder contar com Yuri e Nenê que estão suspensos, o treinador optou por utilizar Juninho e Bruno Nazário no meio de campo da equipe.

Na metade do treinamento, Zé Ricardo começou a fazer testes, e trouxe duas mudanças na provavel equipe titular. O treinador tirou Andrey e Bruno Nazário, e colocou Zé Gabriel e Carlos Palacios, que estão atrás na briga, mas podem acabar conseguindo uma vaga na equipe para o duelo contra o Guarani.

Ao que tudo indica, esta será a escalação do Cruzmaltino para o duelo desta quinta-feira: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Conceição e Edimar; Andrey, Juninho e Bruno Nazário; Figueiredo, Gabriel Pec e Raniel.

Como dito anteriormente, Vasco da Gama e Guarani se enfrentarão nesta quinta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus. O confronto será válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.