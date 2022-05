Torcida do Vasco no duelo contra o CSA - Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 17/05/2022 17:42

Rio - Após entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama segue sua preparação para o duelo contra o Guarani, na próxima quinta-feira (19), na Arena da Amazônia, em Manaus. O confronto, inclusive, promete ter casa cheia. Até o começo da noite desta terça-feira, mais de 30 mil ingressos já haviam sido vendidos para o duelo entre as equipes.

Os ingressos para a torcida do Vasco da Gama estavam sendo vendidos por R$ 160 (arquibancada), R$ 240 (arquibancada central) e R$ 300 (camarote). A capacidade total da Arena da Amazônia é de 44.300 pessoas.

Como dito, Vasco da Gama e Guarani se enfrentarão na próxima quinta-feira (19), às 22h30 (horário de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus. O confronto será válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.