Vasco entrou no G-4 da Série B - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 17/05/2022 09:00

Rio - Após dormir no G-4 da Série B de domingo para a segunda, o Vasco teve a sua presença confirmada na zona de acesso para a Série A ao término da sétima rodada. O Grêmio ficou no empate com o Ituano por 1 a 1 e manteve o Cruzmaltino na quarta colocação. Desde a última rodada de 2016, quando conseguiu se classificar para retornar à elite, o clube carioca não ficava entre os quatro primeiros da Série B.

O Grêmio esteve na frente do placar durante boa parte da partida em São Paulo. Os gaúchos venciam até os 47 do segundo tempo, mas acabou cedendo o empate para o Ituano. Com isso, o clube de Porto Alegre caiu para a sexta colocação na tabela.

Rebaixado em 2020, o Vasco não conseguiu entrar no G-4 da Série B em nenhuma rodada do ano passado. Na atual temporada, o Cruzmaltino demorou sete partidas. O clube carioca tem 13 pontos e é o único invicto do torneio com três vitórias e quatro empates.