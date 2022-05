Figueiredo comemorando seu primeiro gol com a camisa do Vasco da Gama - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 16/05/2022 15:16

Rio - O Vasco da Gama conseguiu, no último domingo (15), uma vítoria de extrema importância na disputa do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Com golaço de Figueiredo, o Cruzmaltino bateu o Bahia, que era o líder da competição, e conseguiu entrar no G4. Após a partida, o atacante, de apenas 20 anos, comemorou com sua família o seu primeiro gol como profissional.

"Não dá nem para explicar. Só viver o momento. É uma sensação extraordinária. É o sonho de todo moleque viver isso. Graças a Deus o primeiro gol veio, se Deus quiser vai vir muito mais. Vou falar com não pensava que meu primeiro gol seria assim. Pensava em fazer um golzinho no rebote, mas se saiu assim é porque Deus quis. Estou muito feliz por fazer isso em um time grande como o Vasco. Passa muita coisa na minha cabeça", disse o atleta em entrevista ao "GE".

Nas redes sociais, muitos torcedores compararam o gol de Figueiredo com o primeiro gol de Roberto Dinamite, em 1971. Até mesmo o número 15 na camisa foi utilizado em ambos os chutes. Após a partida, o atacante comentou sobre a comparação com o maior ídolo do Vasco.

"Comparar com ele é difícil. O cara foi um fenômeno. Só tenho a agradecer, fui feliz no chute. Com certeza vai ficar marcado na memória. E foi logo no gol da estátua dele, né (risos)", disse.

Após a vitória sobre o Bahia, o Vasco da Gama segue com sua preparação para o confronto contra o Guarani, na próxima quinta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus. A partida será válida pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.