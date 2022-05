Vasco derrotou o Bahia por 1 a 0 em São Januário - Daniel RAMALHO/CRVG

Vasco derrotou o Bahia por 1 a 0 em São JanuárioDaniel RAMALHO/CRVG

Rio - Foi muito disputado, mas o Vasco venceu mais uma na Serie B. Em duelo contra o Bahia, em São Januário, a equipe carioca levou a melhor. Foi a terceira vitória do clube carioca em casa, e a terceira por 1 a 0. Com o resultado, o Cruzmaltino irá dormir neste domingo no G-4 da competição. O clube carioca pode deixar o quarto lugar na próxima segunda, caso o Grêmio vença o Ituano, em São Paulo.

A partida no Rio foi muito equilibrada e o Vasco conseguiu os três pontos graças a um belíssimo gols de um jogador revelado na base. Lucas Figueiredo, de apenas 20 anos, acertou um belíssimos chute de fora da área, após falta rolada por Nenê no primeiro tempo. Foi o primeiro gol como profissional que o jovem marcou.

Esta foi a segunda vitória seguida do Vasco na Série B, a terceira no total, todas aconteceram em São Januário. Invicto na competição, o Cruzmaltino tem mais quatro empates pelo torneio. A equipe comandada por Zé Ricardo voltara aos gramados na próxima quinta contra o Guarani, em Manaus. Já o Bahia recebe a Ponte Preta, em Salvador, na próxima sexta-feira.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado. O Bahia buscou mais as ações da partida em quase todo o tempo, mas não conseguiu ser muito perigoso. Na primeira oportunidade que criou na etapa inicial, o Cruzmaltino abriu o placar em um golaço de Figueiredo e levou a vantagem para o intervalo.

O Bahia iniciou o primeiro tempo tentando se impor e provar que lidera a Série B com motivos. Mais arrumado taticamente, a equipe de Salvador tinha mais a posse da bola, comandava as ações do duelo, mas não conseguia levar muito perigo aos donos da casa.

Com mais dificuldades criativas, o Cruzmaltino foi quem abriu o placar. Com 21 minutos, Figueiredo arriscou uma belíssimo chute de fora da área, após falta rolada por Nenê, e acertou o fundo das redes do Tricolor, em São Januário. Foi o seu primeiro gol como profissional.

O gol pouco alterou o panorama da partida. O Bahia seguiu buscando mais o jogo, porém, sem conseguir ser muito perigoso. A melhor chance aconteceu aos 36 minutos. Rildo recebeu pela esquerda, cortou para dentro e finalizou, o goleiro do Vasco, Thiago Rodrigues, fez uma bela defesa, salvando a equipe carioca em São Januário.

O segundo tempo começou com o Bahia novamente buscando mais o jogo. A primeira boa chance foi dos visitantes. Aos 13 minutos, Daniel levantou bola para área e Rildo cabeceou pra fora, assustando o goleiro do Vasco, Thiago Rodrigues.

Zé Ricardo resolveu mexer na equipe para dar um novo gás. Palacios e Juninho entraram nas vagas de Nenê e Andrey. As alterações tiveram efeito. Aos 24 minutos, finalmente, o Vasco conseguiu chegar com perigo e por pouco não ampliou. Palacios e Juninho fizeram bela tabela e a bola chegou até Gabriel Pec, o atacante finalizou e o goleiro Danilo foi muito bem, salvando o Bahia de levar o segundo gol em São Januário. Dez minutos, nova oportunidade. Figueiredo deu belíssimo passe para Pec, que finalizou forte, para fora.

Nos últimos minutos, o clube carioca conseguiu controlar a partida e sem sustos fez a alegria dos torcedores que compareceram ao estádio de São Januário para empurrar a equipe, que conseguiu o segurar o resultado positivo contra o Bahia.



FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 BAHIA



Local: São Januário (Rio)

Arbitragem: Raphael Claus (SP)

Renda / Público: R$ 654.462,00 / 19.692 pagantes

Cartões Amarelos: Quintero, Yuri Lara, Nenê e Palacios (Vasco); Marco Antônio, Daniel e Rildo (Bahia).

Cartões Vermelhos: -

Gols: Figueiredo (VAS) - 21 minutos do primeiro tempo



VASCO: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias (Weverton), Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey dos Santos (Juninho) e Nenê (Palacios); Gabriel Pec, Raniel (Getúlio) e Figueiredo (Erick). Técnico: Zé Ricardo.



BAHIA: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Didi e Luiz Henrique (Djalma Silva); Patrick de Lucca (Lucas Falcão), Rezende, Marco Antônio (Vitor Jacaré), Daniel e Rildo; Davó (Marcelo Ryan). Técnico: Guto Ferreira.