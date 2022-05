Zé Ricardo - Rafael Ribeiro / Vasco

Rio - O Vasco da Gama segue sua preparação para enfrentar o Bahia, no próximo domingo (15), às 16h, em São Januário. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (13), o técnico Zé Ricardo comentou sobre o próximo compromisso da equipe, e ainda elogiou Guto Ferreira, treinador do Tricolor de Aço.

"Não mudaria a importância do jogo contra o Bahia, primeiro por ser um grande clube e segundo por ser uma equipe dirigida por treinador que eu admiro bastante (Guto Ferreira). É uma equipe já foi campeã brasileira, assim como o Vasco. Sabemos que a Série B é muito disputada, mas uma vitória contra o Bahia vai dar os três pontos, que é o que sempre buscamos. Algumas vezes a gente tem estratégias que acabam no fim do jogo no aproximando da vitória, mas, como falei, temos adversários com jogadores perigosos, que se prepararam bem. Continuo dizendo que temos que seguir nosso planejamento, consigo ver estamos querendo muito acertar. A confiança com um resultado positivo realmente aumenta e nos dá a certeza e confirmação que podemos crescer na competição. Mais uma vez: não vamos subir na sétima rodada, temos que estar se possível dentro do G4 sempre", disse Zé Ricardo, antes de completar:



"Existem equipes bem montadas, com estratégias de jogo, treinadores experientes. Às vezes dão a bola para a gente e tentam passar o tempo para que toda pressão se reverta contra nós. Temos que ter resiliência e perseverança, nosso grupo está começando a entender isso. No último jogo deu para ver isso. Nós não queremos que toda força de São Januário lotado seja uma arma para o adversário, temos que estar conscientes. Estamos traçando uma estratégia para esse jogo", falou o treinador.

Como dito anteriormente, Vasco da Gama e Bahia se enfrentarão no próximo domingo (15), às 16h (horário de Brasília), em São Januário, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Cruzmaltino está na quinta colocação, com 10 pontos. Já o Tricolor de Aço é o líder da competição, com 13 pntos.