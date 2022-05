Torcida do Vasco no duelo contra o CSA - Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Rio - O Vasco da Gama anunciou, nesta sexta-feira (13), algumas promoções e benefícios especiais para os torcedores que forem assistir ao duelo contra o Guarani, na próxima quinta-feira (19), na Arena da Amazônia, em Manaus.

Todos os torcedores do Cruzmaltino que se associarem ao "Sócio Gigante" pela internet, ganharão 10% de desconto na compra dos ingressos para a partida. Para isto, basta digitar o cupom "#ManausEVasco". Para os fãs que contratarem o plano "Norte a Sul" ou superior, ganham ainda de presente uma camisa exclusiva modelo "São Januário".

Os planos de sócios, inclusive, estarão a venda na loja Gigante da Colina, em Manaus, a partir da próxima quarta-feira (18). Ao chegar na loja, o torcedor informará o plano desejado, irá fazer o pagamento do valor, receberá um voucher e poderá fazer todo o cadastro em casa. Ao realizar o pagamento, os planos que tem direito a camisa do modelo "São Januário", receberão o produto na hora.

Alguns sócios que moram no Amazonas vão poder resgatar produtos e experiências exclusivas através de pontos no site oficial do clube. Entre as experiências, alguns sócios terão a chance de visitar os atletas no hotel da delegação.

Como dito anteriormente, Vasco da Gama e Guarani se enfrentarão na próxima quinta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus. A partida será válida pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.