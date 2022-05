Nenê entre os jovens Gabriel Pec e Andrey - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 13/05/2022 13:00

Rio - Um dos jogadores mais longevos do futebol brasileiro, Nenê, de 40 anos, não pensa em aposentadoria. Titular e referência no Vasco, o veterano gosta de estar em campo com frequência. Porém, o Vovô Cruzmaltino irá contar com um esquema especial para disputar a Série B. Zé Ricardo admitiu que o atleta será poupado em algumas partidas da competição.

"Já estamos conversando com ele, ele já entendeu que, da maneira como é a Série B, é necessário às vezes fazer uma alteração. Ele está com dois cartões, então isso (poupar) vai acontecer em algum momento. Vamos ser obrigados a poupá-lo por alguma situação", afirmou o técnico.

Nenê se irritou com uma substituição de Zé Ricardo na estreia contra o Vila Nova, em São Januário. Porém, depois o veterano pediu desculpas publicamente ao técnico pela atitude. Na atual temporada, o jogador entrou em campo em 18 partidas, fez cinco gols e deu cinco assistências.