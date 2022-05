Zé Ricardo - Cleber Mendes

Publicado 12/05/2022 18:50

Carlos Palácios Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Rio - O Vasco pode ter uma baixa para o duelo contra o Bahia, no próximo domingo, em São Januário. O atacante Palácios sofreu uma pancada no joelho esquerdo durante o treino da última quarta-feira e não conseguiu ir a campo nesta quinta. Ele será reavaliado nos próximos dias. A informação é do site "GE".