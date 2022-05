Partida entre Vasco da Gama e Bahia, pela Série B do Campeonato Brasileiro, tem expectativa de casa cheia. - Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 12/05/2022 10:40 | Atualizado 12/05/2022 12:15

Rio - O Vasco anunciou, na manhã desta quinta-feira, a venda de 14 mil ingressos para a partida contra o Bahia, neste domingo (15), às 16h, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E, de acordo com o "News Colina", no Twitter, restam menos de 3 mil bilhetes para a arquibancada. A expectativa do Cruzmaltino é de casa cheia para o incentivo, em busca de bons resultados.

Os ingressos começaram a ser comercializados na manhã de quarta-feira (11), de forma apenas online pelo site: sociogigante.com/ingressos. Porém, a partir de 11h desta quinta, os bilhetes já serão disponibilizados para compra em pontos físicos.

Os preços das entradas vão de R$ 60 a R$ 100. Os sócios torcedores, de acordo com o plano, possuem desconto. Enquanto outros associados, podem até entrar de graça mediante check-in na plataforma do clube, o Sócio Gigante.