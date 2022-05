Zé Ricardo no treino do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Zé Ricardo no treino do VascoDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 11/05/2022 16:00

Rio - Zé Ricardo está invicto na Série B, porém, a avaliação do seu trabalho no Vasco não é tão positiva entre torcedores e também entre os dirigentes. E de acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o treinador deverá mudar conceitos e também a forma de atuar do clube carioca nas próximas partidas.

De acordo com o canal, o setor que deverá passar por mais modificações deverá ser o ataque. A avaliação é de que o sistema defensivo do Cruzmaltino vai bem, porém, a escassez de gols do Vasco tem gerado as principais críticas ao trabalho do treinador.

Zé Ricardo conta com o apoio de Jorge Salgado e também do elenco do Vasco. Em breve, o futebol do Cruzmaltino será administrado pela SAF e a permanência do treinador com a chegada do grupo norte-americano é considerada bastante complicada.