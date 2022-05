Nenê no treino do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 11/05/2022 10:49

Rio - O paulista Nenê, atacante do Vasco, a partir de agora é um pouco carioca também. A Câmara Municipal, através do vereador Felipe Michel, concedeu ao jogador o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro.

Anderson Luís de Carvalho, chamado de Nenê desde criança, quando começou a jogar futsal, atuou em dois grandes clubes cariocas - Fluminense e Vasco, onde joga atualmente.

"Hoje o Nenê é mais carioca do que paulista. Já deu muitas alegrias aos tricolores e vascaínos com seus gols. Por isso, nada mais justo do que este reconhecimento, em nome do futebol da nossa cidade", explicou Felipe Michel.

O título será entregue pelo vereador a Nenê na próxima semana, no CT do Vasco.