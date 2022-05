Carlos Brazil - Gerente de futebol do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 10/05/2022 17:03

Rio - Os altos e baixos do Vasco nesta temporada da Série B, apesar de estar perto do G-4 e com 10 pontos na tabela, preocupa o gerente de futebol Carlos Brazil. Em entrevista ao "Seleção SporTV", do Grupo Globo nesta terça-feira (10), o dirigente admitiu que o atual desempenho do elenco não é o ideal, mas que vê saldo positivo e perspectiva de melhora nas próximas rodadas.

"Na briga a gente já está. É um campeonato muito difícil. Estamos brigando com times acostumados a ganhar campeonatos. Mas estamos cientes que precisamos melhorar em vários aspectos. Isso está sendo conversado internamente", disse Carlos Brazil ao 'Seleção SporTV'.

"Os próprios jogadores têm uma fase de adaptação ao clube e ao modelo de jogo do treinador. A gente espera que o Vasco não deixe de estar na briga. Que a gente já veja a evolução desse time nas próximas rodadas. Que os jogadores se adaptem e se conectem mais. Esperamos que lá pela 10ª ou 11ª rodada estejamos apresentando um futebol melhor, no nosso planejamento interno", completou.

"O futebol não se faz um time da noite para o dia. O clube precisa ter uma filosofia implantada de jogo, e os jogadores precisam entender essa ideia. Isso não acontece da noite para o dia, infelizmente. Mas mesmo assim é uma equipe que se mantém invicta e na briga. De certa forma isso é satisfatório", concluiu.