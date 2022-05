Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 10/05/2022 20:26

Rio - Com apoio da Ferj e CBF, o Vasco conseguiu reverter a alteração da partida contra o Bahia para o próximo domingo (15), como estava planejado anteriormente. O horário do jogo ainda será decidido, mas está previsto entre 16h e 18h, em São Januário. A informação é do portal "GE".

Anteriormente, o confronto pela Série B havia sido marcado para segunda-feira, por conta de uma orientação da Polícia Militar do Rio de Janeiro que atua nos estádios, pois o confronto entre o Botafogo e Fortaleza ocorrerá também no domingo. A entidade máxima do futebol brasileiro ainda irá publicar a mudança nesta terça-feira.

Ainda de acordo com o portal, o Vasco considerou reforçar a segurança da partida neste domingo. Além disso, entrou em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro para que haja aumento para o efetivo da Guarda Municipal nos arredores de São Januário.