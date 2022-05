Torcida do Vasco terá mais um jogo em São Januário para apoiar o time - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 10/05/2022 11:55 | Atualizado 10/05/2022 11:55

A pedido da TV, a partida entre Botafogo e Fortaleza, no domingo no Nilton Santos, passou de 18h para 16h pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, a CBF anunciou a mudança de dia e horário do duelo entre Vasco e Bahia, pela Série B, que agora será na segunda-feira, às 19h em São Januário. Entretanto, a diretoria vascaína não concorda com a alteração e vem tentando reverter a decisão.



De acordo com a CBF, a Polícia Militar pediu que não houvesse duas partidas no Rio no mesmo dia, alegando "questões de segurança e de efetivo insuficiente para os dois eventos simultâneos". Em nota, o Vasco se disse surpreendido com a decisão, anunciada na noite de segunda-feira, e tenta uma solução para que o jogo volte a ser no domingo. O início da venda de ingressos estava programada para esta terça-feira.



"O Vasco da Gama informa que foi surpreendido com a decisão da CBF de, no meio da noite de ontem, alterar o jogo diante do Bahia de domingo à tarde para segunda-feira à noite. O clube acredita que, além das perdas esportivas e financeiras, a mudança prejudica também seu torcedor, que já estava preparado para se deslocar de outros lugares do Estado e do país para São Januário no fim de semana. O Vasco está desde as primeiras horas da manhã de hoje fazendo gestões junto à CBF, FFERJ e Polícia Militar para encontrar uma solução para reverter essa situação que desvaloriza a competição, e que só traz prejuízos aos clubes, ao futebol e também ao Rio de Janeiro", diz a nota do Vasco.