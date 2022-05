Zé Ricardo no treino do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 08/05/2022 17:00

Durante a última semana, Nenê e Quintero trataram de assumir a responsabilidade do empate do Vasco com a Tombense em cima dos jogadores, para tentar aliviar a pressão da torcida em cima de Zé Ricardo. Não deu certo e ele foi alvo de protestos em São Januário durante a vitória por 1 a 0 sobre o CSA. Por isso, o elenco voltou a mostrar apoio ao treinador ao dedicar o resultado positivo a ele.

"A torcida tem o direito e a razão de nos cobrar, sobretudo em casa. Porém, acho que essa vitória hoje foi para o Zé. A gente tem um respeito enorme por ele. Desde o início do ano tem sido nosso suporte e nos blindado. Zé, obrigado por tudo que você tem feito, que tem nos conduzido. É um cara merecedor", afirmou Thiago Rodrigues.



O goleiro não foi o único na zona mista a fazer declarações a favor de Zé Ricardo, que ouviu vaias em São Januário e saiu criticado pelos torcedores mesmo com a vitória. Bancado pela diretoria, o treinador fica fortalecido com o apoio dos jogadores.



"Eu vou correr por ele sempre. Tenho uma gratidão enorme. Foi o cara que me ligou quando vim para cá. E vou fazer com que meus companheiros corram por ele. Ele é um dos primeiros a chegar no clube e o último a sair. A gente sabe que Série B nunca vai ter jogo fácil, ainda temos que melhorar. Somos uma equipe humilde, trabalhadora, estamos fazendo de tudo para colocar o Vasco em 2022 na Série A", disse Anderson Conceição.