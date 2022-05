Vasco vence o CSA, em São Januário, e se aproxima do G-4 pela Série B - Daniel RAMALHO/CRVG

Vasco vence o CSA, em São Januário, e se aproxima do G-4 pela Série BDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 07/05/2022 20:56 | Atualizado 07/05/2022 21:06

Rio - O Vasco venceu o CSA por 1 a 0 na noite deste sábado (7), em São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com gol do atacante Gabriel Pec. Apesar de mais uma fraca atuação dentro de casa, o Cruz-Maltino cumpriu o seu papel, chegou aos dez pontos, se aproximou do G-4 e manteve a sua invencibilidade na competição.

Com a mesma equipe que empatou com a Tombense, na quinta rodada da Série B, o Vasco focou em manter a invencibilidade e de se aproximar mais do G-4. Pressionado, o Cruz-Maltino, sob comando do técnico Zé Ricardo, atuou com o mesmo desempenho da última partida e, apesar da vitória, não empolgou.



Durante o primeiro tempo, o Vasco tentou chamar a responsabilidade e criou boas jogadas pelo lado esquerdo. No entanto, com pouca eficiência para ameaçar o gol do goleiro Marcelo Carné. Em um único lance, aos 9 minutos, o Cruz-Maltino teve a melhor oportunidade para abrir o placar. Na ocasião, o meia Nenê fez uma boa cobrança de falta no canto esquerdo e o arqueiro do CSA desviou para o escanteio.



Em um jogo truncado, Vasco e CSA criaram poucas chances e não tiveram criatividade para entrar dentro da área do adversário. Apenas aos 29 minutos, o Azulão conseguiu ameaçar o gol do Cruz-Maltino em um contra-ataque. No lance, Lucas Barcelos disparou pelo meio, ficou cara a cara com Thiago Rodrigues, mas finalizou fraco para a tranquilidade do goleiro cruz-maltino.



Próximo do fim do primeiro tempo, o Vasco surpreendeu o CSA e quase abriu o placar. Aos 41, Gabriel Dias cruzou muito bem pela direita, mas a bola passou por todo mundo. Em seguida, Gabriel Pec levantou novamente para dentro da área e o próprio lateral-direito cabeceou para o gol, mas Marcelo Carné foi mais esperto e impediu o gol com uma boa defesa.

No retorno ao segundo tempo, o Vasco iniciou a etapa final com a mesma pressão que no primeiro, mas ainda assim sofreu para ameaçar a área do CSA. No bate e rebate, o Cruz-Maltino viu em diversos lances o goleiro Marcelo Carné fechar o gol. Em uma boa oportunidade, aos 13, Nenê trabalhou a bola com Raniel, o atacante cruzou rasteiro para dentro da área, mas a defesa do Azulão desviou. Em seguida, o camisa 10 recuperou, bateu forte e o zagueiro Lucão afastou novamente o perigo.



Até que aos 24 minutos, nos pés de Gabriel Pec, o Vasco voltou a ameaçar o gol do CSA e por pouco não abriu o placar. No lance, o atacante recebeu pela esquerda dentro da área, girou rápido o corpo e finalizou forte para a boa defesa de Marcelo Carné, que desviou o perigo para o escanteio. Um minuto depois, o arqueiro do Azulão fechou o cerco novamente após cabeçada de Figueiredo depois do cruzamento do lateral-esquerdo Edimar.



Ainda assim, Gabriel Pec não desistiu e apareceu novamente dentro da área do CSA, mas dessa vez para abrir o placar. Aos 28 minutos do segundo tempo, Figueiredo arriscou de fora da área pelo meio, finalizou forte contra o gol de Marcelo Carné e acertou a trave direita. Em seguida, a defesa do Azulão dormiu e Pec aproveitou o rebote para colocar a bola dentro do gol e abrir o placar para o Vasco.



Com dez pontos na tabela, o Vasco subiu para a quinta colocação e se aproximou do G-4, atrás de Cruzeiro, Grêmio, Sport e Bahia, respectivamente. No próximo domingo (15), o Cruz-Maltino enfrenta o Esquadrão de Aço, às 16h, em São Januário, pela sétima rodada do Brasileirão da Série B.