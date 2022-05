Erick voltou a treinar no Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 07/05/2022 17:00

Fora contra Ponte Preta, Tombense e CSA, Erick voltará, segundo a programação da comissão técnica, no duelo do Vasco contra o Bahia, no domingo dia 15 de maio. O atacante está em fase final de recondicionamento físico após sofrer uma lesão na coxa direita.

Com apenas duas partidas pelo Vasco desde que chegou do Ypiranga-RS, Erick vinha agradando o técnico Zé Ricardo. Após estrear contra o CRB, o atacante foi titular contra a Chapecoense e começaria o jogo contra a Ponte Preta, mas sentiu o problema muscular no aquecimento.



Quem também está mais perto do retorno aos gramados é Vitinho, que iniciou os trabalhos com o grupo nesta semana. Entretanto, o meia continuará o trabalho específico para reforçar a musculatura da coxa direita, local onde sofreu uma lesão no início da temporada e que voltou a sentir incômodo antes do duelo contra a Ponte Preta.



Ulisses, Weverton Jesus, Martín Sarrafiore e Laranjeira seguem no departamento médico recuperando-se de lesões.