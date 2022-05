Juninho no treino do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 07/05/2022 14:11

Em busca da segunda vitória na Série B para se aproximar dos primeiros colocados, o Vasco tem três novidades na lista de relacionados para o duelo deste sábado, às 19h, contra o CSA, em São Januário. O técnico Zé Ricardo escolheu Juninho, Luiz Henrique e Isaque entre as opções para a partida de logo mais.



Recuperado de lesão na coxa direita, Juninho desfalcou o Vasco contra Chapecoense, Ponte Preta e Tombense. Já Luiz Henrique e Isaque voltam a ser relacionados após ficarem fora nos últimos quatro jogos por opção do treinador.



Zé Ricardo segue sem poder contar com Ulisses, Weverton, Sarrafiore, Laranjeira, Vitinho e Erick. Com a necessidade de vencer em casa para não se afastar do G-4, o Vasco irá a campo com Getúlio no ataque.



O provável time titular deve ir a campo com: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos e Nenê; Gabriel Pec, Getúlio e Raniel.