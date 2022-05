Técnico Zé Ricardo tenta lidar com pressão no Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 05/05/2022 16:44

Rio - Para diminuir a pressão nas costas do técnico Zé Ricardo, os jogadores do Vasco entoaram o coro ao assumir a responsabilidade sobre a má fase do Cruz-Maltino nesta temporada. Nesta quinta-feira (5), em entrevista coletiva, o zagueiro Quintero saiu em defesa do técnico e repetiu o discurso de Nenê, na última quarta-feira, que afirmou que o treinador não deve levar toda culpa.

"Eu penso como o Nenê. São 11 jogadores que entram em campo. Claro que tem estratégias, mas nós que tomamos decisões. A pressão é grande, é um clube gigante, mas eu acho que no dia a dia estamos bem, com o grupo, com o treinador, com os funcionários. Nos treinos nos dedicamos 200%, nos cobramos, eu me cobro muito. Não gosto de perder e tentamos o máximo possível chegar à vitória", afirmou Quintero.



"Falta ajudar detalhes, o futebol é detalhe. Temos tido oportunidades de gols, mas não temos sido eficientes. No último jogo falhamos lá trás, e são coisas que podem mudar a partida. Detalhes que temos que ajustar", completou.

Por outro lado, apesar de citar a responsabilidade dos jogadores com a má fase do Vasco, o zagueiro criticou a abordagem dos torcedores que cercaram a equipe antes do embarque para Chapecó, há duas semanas.

"Temos que lidar com isso, saber da grandeza do clube que estamos. É um clube gigante e temos que saber lidar com isso. Mas eu não concordo (com o tipo de abordagem). Somos profissionais, tudo tem o seu limite, o seu respeito. Até certo ponto temos que aceitar, depois, passa dos limites, é falta de respeito", admitiu.