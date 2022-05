Zé Ricardo e Nenê - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 05/05/2022 11:23

Rio - O futuro de Zé Ricardo no comando do Vasco é incerto, mas o treinador conta com o apoio do grupo cruzmaltino. De acordo com informações do portal "UOL", a postura do técnico é admirada pelos jogadores, que preferem assumir a culpa pelo momento irregular do clube de São Januário no começo da temporada.

Zé Ricardo vem recebendo críticas dos torcedores e de parte da diretoria. A sua permanência no clube carioca é incerta. Até mesmo Jorge Salgado, que é um dos defensores do seu trabalho, admitiu que a continuidade do técnico depende de bons resultados.

"O futuro dele com ou sem a SAF depende dos resultados. Para mim, o Zé Ricardo merece confiança, fico impressionado com a ansiedade. Entendo o torcedor, por conta das coisas que aconteceram com o clube nos últimos anos. Mas eu não posso trabalhar dessa maneira, se não eu vou ter 20 técnicos durante o ano", disse em entrevista ao canal "Atenção Vascaínos".

A 777 Partners irá realizar a sua proposta final ao Vasco no fim do mês, a tendência é que em junho, o grupo norte-americano assuma o comando. Até lá, a permanência do técnico deverá acontecer, porém, o futuro dele depois disso vai depender de muitos fatores.