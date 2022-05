Nenê no treino do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

Nenê no treino do VascoRafael Ribeiro / Vasco da Gama

Publicado 03/05/2022 18:41

Rio - O meia Nenê não deve ser problema para o próximo jogo do Vasco na Série B, contra o CSA, no próximo sábado. Nesta terça-feira, os exames descartaram lesão no jogador, que treinou normalmente com o restante do elenco.

Nenê precisou ser substituído na partida contra a Tombense, no último domingo, após sentir um desconforto na coxa direita. No entanto, o exame de imagem feito no CT Moacyr Barbosa indicou que ele passou assintomático pela avaliação.

Com Nenê, o Vasco volta a campo no próximo sábado, às 19h, contra o CSA, em São Januário.