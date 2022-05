Zé Ricardo - Daniel Ramalho/Vasco

Zé Ricardo Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 02/05/2022 16:28

Rio - Após o empate em um a um contra o Tombense, no último domingo (01), o técnico do Vasco da Gama Zé Ricardo fez uma análise sobre o desempenho de sua equipe. Segundo o treinador, o elenco do Cruzmaltino tem sofrido com a ansiedade em obter logo os resultados, especialmente por conta do alto número de jovens atletas no elenco.

"A gente sabe, desde o início, na formação do nosso elenco, que o grande objetivo está no acesso. Mas a ansiedade bate em todos, e é muito compreensível, porque é uma competição de trinta e oito rodadas, e a gente está querendo o acesso na terceira e na quarta, e isso traz uma ansiedade muito grande", disse Zé Ricardo, antes de completar:



"Nós temos meninos muito jovens, que oscilam, a prova disso é como tivemos muitos deles jogando a partida passada e nesta o rendimento não foi tão bom, individualmente, não colocando a culpa em nenhum deles, até porque o rendimento coletivo também não foi tão bom, principalmente no primeiro tempo", comentou o treinador.

O Vasco da Gama, agora, segue sua preparação para o confronto contra o CSA, no próximo sábado (07), às 19h (horário de Brasília), em São Januário, em partida válida pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.