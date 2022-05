Jorge Salgado - Daniel Ramalho/Vasco

Rio - Com somente a Série B para disputar até o fim do ano, o Vasco terá um "reforço internacional" em breve. De acordo com informações do canal "Atenção, Vascaínos", o meia Martín Sarrafiori está em fase final de recuperação e deve voltar a ter condições de jogo em junho.

O jogador, de 24 anos, sofreu uma grave lesão no joelho na partida contra o Confiança, em outubro do ano passado pela Série B. O argentino teve que se submeter a uma operação nos ligamentos para conseguir retornar aos gramados.

Revelado na base do Huracán, da Argentina, o meia recebeu sua primeira experiência no futebol brasileiro pelo Internacional. Em 2020, disputou a Série B pelo Coritiba. No ano seguinte chegou ao Vasco. No Cruzmaltino, ele entrou em campo em 18 jogos, fez três gols e deu uma assistência.