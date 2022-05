Philippe Coutinho - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 11/05/2022 09:30

Rio - O meia brasileiro Philippe Coutinho está perto de mudar de clube na Europa. O Aston Villa deverá fechar a contratação do jogador junto ao Barcelona por 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões). Como clube formador, o Vasco terá direito a receber uma parte da quantia desembolsada na operação.

O valor exato é de 2,5% do total, com isso, o Cruzmaltino iria embolsar cerca de R$ 2,7 milhões pelo jogador. A verba será de grande valia ao clube carioca, mas é bem menor que a recebida pelo Vasco na transferência do meia, de 30 anos, do Liverpool para o Barcelona. Na ocasião, o clube de São Januário recebeu quase R$ 16 milhões.

Revelado pelo Vasco, Philippe Coutinho foi vendido em 2008 para a Inter de Milão por 3,8 milhões (cerca de R$ 10 milhões na cotação da época). O jogador, de 30 anos, disputou a Copa de 2018 e tem boas chances de participar do Mundial deste ano no Catar.