Josh WanderDivulgação/C.R. Vasco da Gama

Publicado 10/05/2022 12:40

Rio - Considerado uma das maiores promessas da base do Vasco, o meia Andrey está sendo observado pela 777 Partners. De acordo com informações do portal "UOL", o grupo norte-americano, que irá gerir o futebol do clube carioca, acredita que o jovem, de 18 anos, pode ser o primeiro grande retorno do investimento que fará no Cruzmaltino.

O atleta tem contrato com o clube carioca até agosto de 2023 e conta com o apoio do grupo investidor para ampliar o vínculo. Andrey vem sendo sondado por grandes equipes do exterior e recentemente fechou com o empresário Giuliano Bertolucci, considerado um dos mais influentes no país e com muita entrada no futebol europeu.

A ideia do Vasco em renovar o contrato de Andrey é, além de evitar uma possível saída de graça, que já poderia ser possível no ano que vem, ampliar a multa do jovem para um valor suberior a 50 milhões de euros (cerca de R$ 272,5 milhões na cotação atual).

Mesmo tão jovem, o meia ganhou rapidamente espaço com Zé Ricardo e vem sendo titular nas últimas partidas da equipe carioca. Ele tem seis partidas como profissional na atual temporada.