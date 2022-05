Yuri em ação pelo Vasco na vitória sobre o CSA, por 1 a 0 - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 09/05/2022 13:39

Rio - Um dos melhores em campo na vitória do Vasco sobre o CSA, em São Januário, pelo placar de 1 a 0, o volante Yuri aproveitou o espaço na zona mista após o jogo para destacar a importância do resultado no confronto considerado difícil por ele, além de parabenizar a torcida cruzmaltina pela grande festa na Colina Histórica.

"Nós sabíamos da dificuldade do jogo. Eu particularmente conheço o trabalho do Mozart, o CSA em si, então já esperava um jogo difícil, como foi. Cada time vem nos enfrentar em São Januário, possui uma estratégia. O CSA joga com posse de bola e alarga muito o campo. Não conseguimos encaixar a marcação no primeiro tempo, mas organizamos no segundo tempo e conseguimos fazer o gol. Foi uma vitória que trouxe alívio, precisávamos muito desses três pontos, e conseguimos com garra e empenho de todos. Agora é pensar no Bahia", disse Yuri.

"Não temos o que falar do torcedor, apenas agradecer. Falo não apenas por mim, mas pelo time inteiro. Chega a arrepiar, pois sabemos que ainda precisamos melhorar, corrigir algumas coisas. Acabamos de vir de um empate fora de casa com o Tombense, mas olha o que a torcida fez em São Januário. Não tem muito o que falar. É só parabenizar nossa torcida por lotar mais uma vez o estádio. Espero que a gente consiga evoluir e continuar vencendo dentro de casa, cumprindo nosso papel. Queremos presentear nossa torcida com o acesso", destacou o meio-campista.

O Vasco volta a campo no próximo domingo (15), novamente em São Januário, para duelo importante contra o líder Bahia. O Gigante da Colina tem 10 pontos somados em seis rodadas e ocupa a 5ª colocação na tabela de classificação.