Publicado 08/05/2022 10:04 | Atualizado 08/05/2022 10:05

Rio - A conquista da segunda vitória do Vasco na Série B deixou o técnico Zé Ricardo um pouco mais aliviado. No último sábado (7), o Cruz-Maltino triunfou sobre o CSA por 1 a 0, em São Januário, pela sexta rodada da competição, com gol do atacante Gabriel Pec. Após a partida, o treinador exaltou o empenho do time.

"Estudamos bem o adversário. Eles têm uma equipe que trabalha muito os cruzamentos. Se não me engano é a primeira ou segunda equipe com mais cruzamentos na área. Esperava a entrada do Dalberto pelo lado direito e entendia que o Edimar era importante na leitura dessas bolas longas. E ele foi muito bem a meu ver, fez uma partida impecável. A ideia do Getúlio foi para que a gente pudesse fortalecer a nossa bola aérea defensiva e ter uma sobrecarga junto com o Raniel. com posse de bola, ele se projetar nas costas do Diego Renan, que é um lateral com tempo de bola muito bom, mas um pouco mais baixo", afirmou técnico Zé Ricardo.



"E a gente poderia levar vantagem por ali. Acho que o Getúlio começou bem a partida. Mas a partir de um ou dois erros perdeu um pouco a concentração. Tentou fazer a marcação de uma forma um pouco ansiosa tentando fazer as boas jogadas. E depois desse momento, a gente perdeu o controle no primeiro tempo. Acho que nos primeiros vinte e cinco minutos estava acho que o jogo estava estudado, mas dentro da estratégia que nós esperávamos Os dois meias deles projetando muito jogo nas costas dos nossos laterais e nós conseguindo anular isso", completou.



"Mas é uma equipe difícil de ser batida, com bons jogadores, bem trabalhada. A gente sabia que seria um jogo complicado e que teríamos que estar concentrados. eu pedi no intervalo que a gente não entrasse nas críticas que aconteceram no final do primeiro tempo e que a gente entrasse na estratégia que a gente tinha trabalhado. Trabalhamos as substituições para crescer caso precisássemos", concluiu.